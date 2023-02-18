Франция

35-річний аргентинець тренувався за індивідуальною програмою.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі може пропустити майбутній матч французької Ліги 1 проти Лілля. Про це повідомляє журналіст Марк Меченуа у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 35-річний аргентинець напередодні поєдинку з "догами" тренувався за індивідуальною програмою.

Нинішнього сезону Мессі провів 26 матчів, у яких забив 15 голів та віддав 14 асистів. Його контракт з "парижанами" розрахований до кінця цієї кампанії.

Матч ПСЖ – Лілль відбудеться завтра, 19 лютого, о 14:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.