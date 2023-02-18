Іспанія

Для переходу в стан каталонців немає передумов, проте нічого досі не виключено.

За словами батька та агента Хорхе Мессі, Ліонель Мессі навряд чи коли-небудь знову зіграє за Барселону.

Як повідомляє Goal, розмові з журналістами в аеропорту Барселони Хорхе Мессі сказав: "Я не думаю, що він повернеться [до Барселони], для цього немає передумов.

Проте згодом він трошки залишив місце для маневру у майбутньому: "Я не знаю, життя має стільки поворотів".

Діюча угода Мессі з ПСЖ розрахована до 30 червня 2023 року. Нинішнього сезону Мессі провів 25 матчів за ПСЖ у всіх турнірах: на його рахунку 15 голів та 14 ассистів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Парі Сен-Жермен готовий до того, що Мессі та Неймар підуть влітку.