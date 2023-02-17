Німеччина

Наступного тижня сенегалець повернеться до тренувань у загальній групі.

Нападник Баварії Садіо Мане наближається до повернення на поле після відновлення від травми. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, 30-річний сенегалець практично відновився після пошкодження сухожилля малогомілкової кістки і вже провів кілька індивідуальних тренувань.

Зазначається, що наступного тижня Мане повернеться до тренувань у загальній групі команди Юліана Нагельсманна.

Таким чином, Мане встигне підготуватися до зустрічі у відповідь проти ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, яка відбудеться 8 березня. Перший матч у Парижі завершився перемогою мюнхенців з рахунком 1:0.

Також зазначимо, що до матчу з ПСЖ Баварія проведе три зустрічі у німецькій Бундеслізі – проти Боруссії М, Уніона та Штутгарта.