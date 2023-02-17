Наступного тижня сенегалець повернеться до тренувань у загальній групі.
Садіо Мане, Getty Images
17 лютого 2023, 13:15
Нападник Баварії Садіо Мане наближається до повернення на поле після відновлення від травми. Про це повідомляє Bild.
За інформацією джерела, 30-річний сенегалець практично відновився після пошкодження сухожилля малогомілкової кістки і вже провів кілька індивідуальних тренувань.
Зазначається, що наступного тижня Мане повернеться до тренувань у загальній групі команди Юліана Нагельсманна.
Таким чином, Мане встигне підготуватися до зустрічі у відповідь проти ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, яка відбудеться 8 березня. Перший матч у Парижі завершився перемогою мюнхенців з рахунком 1:0.
Також зазначимо, що до матчу з ПСЖ Баварія проведе три зустрічі у німецькій Бундеслізі – проти Боруссії М, Уніона та Штутгарта.