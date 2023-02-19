Іспанія

Результат матчу чемпіонату Іспанії.

В поєдинку 22 туру Ла Ліги Ельче на своєму полі приймав Еспаньйол. Матч між невдахами попереднього туру закінчився доволі драматично.

Ельче на своєму полі намагалось нав'язати супернику боротьбу, і варто сказати, що команда Мачіна заслужила бодай на один забитий м'яч, але все зламало видалення Кармони на 82-й хвилині. В більшості Еспаньйол свого не упустив. Переможний м'яч на 90+2 хвилині забив Дардер.

Еспаньйол з 24 очками залишився на 12 місці, Ельче пасе задніх в турнірній таблиці чемпіонату.

Ельче – Еспаньйол 0:1

Гол: Дардер, 90+2.

Ельче: Бадія, Кармона, Магальян (Бігас, 46), Роко, Паласіос, Клерк, Маскарель, Гумбау (Верду, 90), Фідель (Хосан, 88), Понсе (Нтека, 76), Бойє.

Еспаньйол: Пачеко, Санчес (П'єр-Габріель, 64), Серджі Гомес, Оліван (Кеддарі, 77), Грагера, Хіль (Меламед, 86), Денис Суарес (Експосіто, 77), Дардер, Вінісіус Коста, Брейтуейт, Пуа Відаль, 65).

Попередження: Хіль, 43, Оліван, 44, Кармона, 71, Експосіто, 90.

Вилучення: Кармона, 81.