Франция

Команда, де виступає українець Едуард Соболь, може змінити власника.

Власник Челсі Тодд Боелі та його партнери можуть стати власниками клубу із французької Ліги 1. Про це повідомляє L’Equipe.

Боелі вже провів переговори з президентом Страсбура Марком Келлером про можливу купівлю клубу, в якому виступає український захисник Едуард Соболь.

Також наголошується, що Боелі зацікавлений у фінансуванні та розвитку клубу, а його партнери вивчають варіанти на німецькому ринку.

Страсбур належить Келлеру з 2012 року. У 2011 році клуб виступав у п'ятому дивізіоні чемпіонату Франції через фінансові проблеми, але у 2016 році команда вже забронювала собі місце у Лізі 1.

Після 24 турів Страсбур набрав 21 очко та посідає 15 місце у турнірній таблиці французької Ліги 1.