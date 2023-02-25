Команда, де виступає українець Едуард Соболь, може змінити власника.
Тодд Боелі, Getty Images
25 лютого 2023, 14:38
Власник Челсі Тодд Боелі та його партнери можуть стати власниками клубу із французької Ліги 1. Про це повідомляє L’Equipe.
Боелі вже провів переговори з президентом Страсбура Марком Келлером про можливу купівлю клубу, в якому виступає український захисник Едуард Соболь.
Також наголошується, що Боелі зацікавлений у фінансуванні та розвитку клубу, а його партнери вивчають варіанти на німецькому ринку.
Страсбур належить Келлеру з 2012 року. У 2011 році клуб виступав у п'ятому дивізіоні чемпіонату Франції через фінансові проблеми, але у 2016 році команда вже забронювала собі місце у Лізі 1.
Після 24 турів Страсбур набрав 21 очко та посідає 15 місце у турнірній таблиці французької Ліги 1.