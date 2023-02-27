Франция

Норвежець приголомшений успіхами Кіліана.

Форвард Ман Сіті Ерлінг Голанд прокоментував гру нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

"У світі багато хороших гравців, Мбаппе — один із них. Він сильний футболіст. Французам пощастило, що він грає за Францію. Звичайно, я хотів би, щоб він грав за Норвегію. Неймовірний гравець: швидкий, сильний, виступає на такому рівні вже стільки років.

Він всього на два роки старший за мене? Божевілля. Іноді доводиться собі нагадувати, що Кіліан може ще 10 років грати на найвищому рівні. Феноменально", — сказав Голанд.

Нагадаємо, Мбаппе визнаний найкращим європейським гравцем у 2022 році за версією IFFHS.