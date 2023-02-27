Україна

Головний тренер Олександрії потрапив у цікавий рейтинг.

Український футбол повернувся перенесеним матчем шостого туру УПЛ. Олександрія та Металіст 1925 зіграли внічию з рахунком 3:3.

Для головного тренера Олександрії Руслана Ротаня це перша гра в УПЛ на посту керманича, але до цього в нього було 375 матчів у якості гравця. Тобто сумарно 376 матчів.

Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, це п'ятий показник в нашому футболі. Попереду Ротаня Олександр Чижевський (400 — гравець, 7 — тренер), Руслан Костишин (424 (359+65), Василь Сачко 426 (260+166) та Володимир Шаран 441 (206+235).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ротань продовжив контракт із УАФ. Фахівець буде працювати як мінімум до кінця молодіжного Євро.