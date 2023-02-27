Україна

Команда досягла ювілейної позначки.

Український футбол повернувся перенесеним матчем шостого туру УПЛ. Олександрія та Металіст 1925 зіграли внічию з рахунком 3:3.

Третій гол господарів поля, який забив Богдан Кобзар, став ювілейним для Олександрії в УПЛ на своєму полі — це був двохсотий м'яч, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Стверджується, що найбільше домашніх голів олександрійці забивали у ворота Маріуполя – 18 м’ячів, Карпат – 17 та Ворскли – 15. Найрезультативнішим був сезон 2019/20 років – 29 голів, найменш результативним став недограний Чемпіонат-2021/22 – 10.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату України між Олександрією та Металістом.