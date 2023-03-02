Франция

Півзахисник прокоментував поразку від команди з Ліги 2 в Кубку Франції.

Марсель напередодні достроково завершив виступи в Кубку Франції через поразку в домашньому чвертьфінальному протистоянні від представника Ліги 2, Аннесі, у серії післяматчевих пенальті.

Марсель — Аннесі 2:2 (6:7 – пен.) Відео голів та огляд матчу Кубку Франції

Півзахисник "провансальців" Маттео Гендузі після завершення гри оцінив події на футбольному полі.

"Цей результат викликає дещо більше, аніж просто розчарування. Ми відчуваємо себе роздратованими нашою грою. Зараз ми повинні осягнути те, що трапилось. Ця гра була нашою суцільною помилкою.

Ми занадто поважали Аннесі, грали беззмістовно, самі створили собі проблеми, двічі пропустивши. Ми повинні були вигравати матч до серії пенальті. Оскільки Марсель грав удома, ми повинні були показати свою перевагу від самого початку гри й аж до останніх хвилин проти команди Ліги 2. Нам це не вдалось зробити.

Тепер залишаються лише матчі в чемпіонаті. Ми можемо зрозуміти розчарування вболівальників, бо в нас був шанс виграти Кубок Франції цього року. Це не питання фізичної свіжості. У всіх матчах, а тим більше в Кубку, ми не відчуваємо втоми. Усі ці невдачі зароджуються в нас у голові", — заявив французький виконавець.

Наступний матч Марсель гратиме в Лізі 1 на виїзді проти Ренна.