Франция

Парижани мають намір посилити атакувальну лінію.

Нападник Наполі Віктор Осімген може змінити клубну прописку, повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, ПСЖ зацікавлений у придбанні форварда влітку цього року.

Представники паризького клубу вже зустрічалися з агентами 24-річного гравця в Неаполі. В разі невдачі, ПСЖ розглядає можливість придбання 21-річного форварда Бенфіки Гонсалу Рамуша.

У поточному сезоні Осімген зіграв 26 матчів, забивши 21 гол і зробивши три результативні передачі.

Раніше Осімген заявив, що вважає участь у матчах АПЛ головною амбіцією для усіх сучасних гравців.