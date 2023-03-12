Франция

Форвард анонсував інтерв’ю на тлі скандалу в збірній.

Збірна Франції на минулому чемпіонаті світу-2022 здобула "срібний" комплект медалей, однак за ходом усього турніру головного тренера "Les Bleus" Дідьє Дешама допікали питаннями стосовно відсутності провідного нападника мадридського Реала Каріма Бензема.

Відповіді керманича постійно спирались на інформацію щодо пошкодження в футболіста. Зокрема, під час останнього інтерв’ю Дешам укотре наполягав на цьому.

Однак у відповідь французький фахівець отримав дотичне звинувачення в брехні від самого Бензема, на тлі чого у Франції розгорівся справжній медійний скандал.

Судячи з останнього допису Каріма в соціальних мережах, найближчим часом не потрібно очікувати на зменшення градусу напруги в стосунках поміж двома важливими для країни футбольними діячами.

"Схоже, мені доведеться щось розповісти людям", — анонсував інтерв’ю Бензема в своєму Instagram.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року Бензема припинив міжнародні виступи на рівні збірних.