ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Керманич збірної Франції вчергове підняв наболіле питання.

Виступи збірної Франції на чемпіонаті світу-2022 в Катарі супроводжував скандал довкола відсутності зіркового нападника мадридського Реала Каріма Бензема в лавах команди Дідьє Дешама.

Головний тренер "Les Bleus" у своєму черговому інтерв’ю розповів про цей епізод.

"Каріму було боляче, тому що цей чемпіонат світу для нього багато значив. Він сказав мені, що через травму для нього все закінчилось.

Діагноз нашого лікаря збігався з тим, який поставили йому в Мадриді. У кращому випадку його повернення до тренувань не могло відбутися раніше 10 грудня.

Коли я завершував з ним розмову, я сказав: "Каріме, немає жодної потреби в терміновому поверненні до гри, розв’яжи це питання з менеджером свого клубу".

Коли я прокинувся на наступний день, я дізнався, що його немає в розташуванні збірної. Це було його рішення, і він сам може це підтвердити. Я його розумію і поважаю", — зауважив французький фахівець.

У підсумку, збірна Франції здобула "срібні" медалі мундіалю, програвши Аргентині у вирішальному двобої.