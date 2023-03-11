Форвард має іншу думку стосовно власної відсутності на мундіалі в Катарі.
Карім Бензема, Getty Images
11 березня 2023, 08:19
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам за кілька тижнів до початку березневої міжнародної павзи дав інтерв’ю, у якому вчергове спробував пояснити причини відсутності нападника мадридського Реала Каріма Бензема в лавах національної команди під час чемпіонату світу-2022 в Катарі.
Слова керманича "Les Bleus" були чи не найгучнішою новиною у французькій пресі напередодні ввечері, і отримали майже миттєву реакцію збоку власне футболіста "галактікос".
"Яка зухвалість" та "Святий Дідьє. Надобраніч", — двома короткими повідомленнями на тлі новини з коментарем головного тренера збірної та відеофрагментом із місцевим блогером відзначився Карім Бензема.
Нагадаємо, що після чемпіонату світу-2022 нападник Реала завершив виступи за головну команду країни.