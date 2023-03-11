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Форвард має іншу думку стосовно власної відсутності на мундіалі в Катарі.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам за кілька тижнів до початку березневої міжнародної павзи дав інтерв’ю, у якому вчергове спробував пояснити причини відсутності нападника мадридського Реала Каріма Бензема в лавах національної команди під час чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Слова керманича "Les Bleus" були чи не найгучнішою новиною у французькій пресі напередодні ввечері, і отримали майже миттєву реакцію збоку власне футболіста "галактікос".

"Яка зухвалість" та "Святий Дідьє. Надобраніч", — двома короткими повідомленнями на тлі новини з коментарем головного тренера збірної та відеофрагментом із місцевим блогером відзначився Карім Бензема.

Karim Benzema sur Instagram, suite aux récentes déclarations de Didier Deschamps. pic.twitter.com/A24NmD1nZs — Real Madrid FR (@FranceRMCF) March 10, 2023

Нагадаємо, що після чемпіонату світу-2022 нападник Реала завершив виступи за головну команду країни.