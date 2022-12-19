Очікуване рішення від 35-річного французького форварда.
КАРІМ БЕНЗЕМА, GETTY IMAGES
19 грудня 2022, 16:46
Як і очікувалося, нападник збірної Франції та мадридського Реала Карім Бензема оголосив про завершення міжнародної кар'єри.
"Я доклав усіх зусиль і зробив помилки, щоб стати тим, ким є на сьогоднішній день. І я пишаюся цим! Я написав свою історію, і наша спільна тепер закінчується" — написав Бензема на своїй сторінці у твіттері.
Раніше повідомлялося, що Карім має напружені стосунки з партнерами з національної команди та головним тренером Дідьє Дешамом.
Бензема провів 97 матчів у футболці національної команди, за яку дебютував 28 березня 2007 року. На його рахунку 37 забитих м'ячів та 20 результативних передач.
У 2015 році Каріма було відсторонено від матчів національної команди через скандал з шантажем партнера по збірній Матье Вальбуена. У травні минулого року Бензема знову було запрошено до лав збірної Франції.
Нагадаємо, Бензема пропустив катарський мундіаль через травму, яку отримав напередодні чемпіонату світу.
Зазначимо, що у фіналі ЧС-2022 збірна Франції у серії післяматчевих пенальті поступилася Аргентині.