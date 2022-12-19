ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Очікуване рішення від 35-річного французького форварда.

Як і очікувалося, нападник збірної Франції та мадридського Реала Карім Бензема оголосив про завершення міжнародної кар'єри.

"Я доклав усіх зусиль і зробив помилки, щоб стати тим, ким є на сьогоднішній день. І я пишаюся цим! Я написав свою історію, і наша спільна тепер закінчується" — написав Бензема на своїй сторінці у твіттері.

Раніше повідомлялося, що Карім має напружені стосунки з партнерами з національної команди та головним тренером Дідьє Дешамом.

Бензема провів 97 матчів у футболці національної команди, за яку дебютував 28 березня 2007 року. На його рахунку 37 забитих м'ячів та 20 результативних передач.

У 2015 році Каріма було відсторонено від матчів національної команди через скандал з шантажем партнера по збірній Матье Вальбуена. У травні минулого року Бензема знову було запрошено до лав збірної Франції.

Нагадаємо, Бензема пропустив катарський мундіаль через травму, яку отримав напередодні чемпіонату світу.

Зазначимо, що у фіналі ЧС-2022 збірна Франції у серії післяматчевих пенальті поступилася Аргентині.