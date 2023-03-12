Франция

Керманич ПСЖ прокоментував перемогу над Брестом.

У двадцять сьомому турі французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен здобув перемогу на виїзді в матчі проти Бреста.

Брест — ПСЖ 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги 1

Головний тренер "червоно-синіх" Крістоф Галтьє після завершення зустрічі прокоментував успіх своєї команди.

"Перемога — це завжди добре. Це вже четвертий поспіль успіх у лізі. Ми здобули результат у кінці матчу, але могли це зробити ще в перші півгодини. Це також могло статися й у другому таймі раніше, коли у нас було багато моментів.

Ми 17 разів били по воротах, у нас було 7-8 безпосередніх гольових нагод. У Бреста була хороші контратаки й, можливо, погано влаштована гра в захисті з нашого боку.

Через три дні після нашого великого колективного розчарування в Лізі чемпіонів гравці дуже хотіли приїхати сюди й перемогти, щоб продовжити нашу подорож у внутрішній першості.

Це також перемога, яка є позитивною для наших уболівальників, які були присутні в Мюнхені, я думаю, що вони також мали велике розчаруванням після повернення додому, але вони все одно були присутні цього вечора.

У нас було як мінімум сім чудових моментів, за підсумком яких ми заслуговували забити як мінімум два голи. Люди скажуть, що це було здобуто мінімальну перемогу, але для мене це не так.

Є розчарування з приводу вильоту з Ліги чемпіонів, але тепер ми хочемо виграти титул у Лізі 1.

У клубі присутня єдність. Я щодня розмовляю з керівництвом. Кампос поруч зі мною щодня, і президент ніколи не полишає справ", — заявив французький фахівець.

У наступному турі ПСЖ прийматиме Ренн.