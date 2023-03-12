Франция

Аргентинець подолав чергову статистичну позначку.

У рамках двадцять сьомого туру французької Ліги 1 напередодні Парі Сен-Жермен здобув перемогу на виїзді в матчі проти Бреста.

Брест — ПСЖ 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги 1

Команді Крістофа Галтьє вдалось здобути чергові три очки в поточній кампанії лише за рахунок дуже пізнього голу Кіліана Мбаппе на 90 хвилині, коли французькому нападнику асистував Ліонель Мессі.

35-річний аргентинець таким чином записав на свій рахунок 300 гольовий пас у професійній кар’єрі на клубному рівні.

У той самий час 24-річний француз забив 3000 м’яч кубу в Лізі 1.

У поточному сезоні на рахунку Мессі 18 голів та 17 гольових передач у 31 матчі.