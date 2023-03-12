Аргентинець подолав чергову статистичну позначку.
Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе, twitter.com/PSG_inside
12 березня 2023, 08:59
У рамках двадцять сьомого туру французької Ліги 1 напередодні Парі Сен-Жермен здобув перемогу на виїзді в матчі проти Бреста.
Брест — ПСЖ 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги 1
Команді Крістофа Галтьє вдалось здобути чергові три очки в поточній кампанії лише за рахунок дуже пізнього голу Кіліана Мбаппе на 90 хвилині, коли французькому нападнику асистував Ліонель Мессі.
35-річний аргентинець таким чином записав на свій рахунок 300 гольовий пас у професійній кар’єрі на клубному рівні.
У той самий час 24-річний француз забив 3000 м’яч кубу в Лізі 1.
У поточному сезоні на рахунку Мессі 18 голів та 17 гольових передач у 31 матчі.