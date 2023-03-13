Франция

Футболіста вже викликали на поєдинки Кубку африканських націй.

Вінгер Ніцци Бадредін Буанані ухвалив рішення виступати за збірну Алжиру. Про це повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, таке рішення 18-річний футболіст ухвалив після розмови з головним тренером збірної Джамелем Бельмаді та гравцями Юсефом Аталем та Хішамом Будауї.

До цього Буанані виступав за молодіжні збірні Франції U-16, U-18 та U-19.

Зазначимо, що Бадредіна раніше викликали на матчі збірної Алжиру у Кубку африканських націй.

У нинішньому сезоні Буанані провів 15 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав три асисти.