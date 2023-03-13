Футболіста вже викликали на поєдинки Кубку африканських націй.
Бадредін Буанані, ФК Ніцца
13 березня 2023, 21:41
Вінгер Ніцци Бадредін Буанані ухвалив рішення виступати за збірну Алжиру. Про це повідомляє L’Équipe.
За інформацією джерела, таке рішення 18-річний футболіст ухвалив після розмови з головним тренером збірної Джамелем Бельмаді та гравцями Юсефом Аталем та Хішамом Будауї.
До цього Буанані виступав за молодіжні збірні Франції U-16, U-18 та U-19.
Зазначимо, що Бадредіна раніше викликали на матчі збірної Алжиру у Кубку африканських націй.
У нинішньому сезоні Буанані провів 15 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав три асисти.