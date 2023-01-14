Другое

Алжирська сторона відмовляється приймати марокканський літак.

Збірна Марокко не зможе взяти участь у чемпіонаті африканських націй, що проходитиме в Алжирі з 13 січня по 4 лютого. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу Марокко.

Таке рішення було ухвалено через те, що влада Алжиру відмовляється прийняти марокканський літак із національною командою.

Раніше Конфедерація африканського футболу заявляла, що Марокко має дозвіл на політ. Проте повітряний простір над Алжиром для марокканських літаків залишається закритим.

Зазначимо, що Марокко є чинним чемпіоном турніру. Команда брала трофей у 2018 та 2020 роках.