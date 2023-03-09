Ліга конференцій

Молдавська команда поступилася з мінімальним рахунком 0:1.

Молдовський Шериф у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій мінімально поступився французькій Ніцці з рахунком 0:1.

Єдиний і переможний гол був забитий на третій компенсованій хвилині до першого тайму, коли захисник французів Аюб Амрауї неймовірним дальнім ударом із кута штрафного майданчика пробив точно в дальній кут воріт українського воротаря Максима Коваля.

Le but somptueux de Amraoui en vidéo ⚡️



Bravo à toi ❤️🖤🔥 pic.twitter.com/7L8xJsT1st — actus_ogcn (@actus_ogcn) March 9, 2023

Нинішнього сезону Коваль провів 14 поєдинків, з яких шість на нуль при 11 пропущених м'ячах.