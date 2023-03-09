Молдавська команда поступилася з мінімальним рахунком 0:1.
Максим Коваль, dynamo.kiev.ua
09 березня 2023, 21:56
Молдовський Шериф у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій мінімально поступився французькій Ніцці з рахунком 0:1.
Єдиний і переможний гол був забитий на третій компенсованій хвилині до першого тайму, коли захисник французів Аюб Амрауї неймовірним дальнім ударом із кута штрафного майданчика пробив точно в дальній кут воріт українського воротаря Максима Коваля.
Нинішнього сезону Коваль провів 14 поєдинків, з яких шість на нуль при 11 пропущених м'ячах.