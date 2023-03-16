Франция

В складі "Ле Бле" можуть дебютувати три гравці.

В національній збірній Франції визначились зі складом на матчі кваліфікації Євро-2024 проти збірних Нідерландів та Ірландії.

Воротарі: Майк Меньян (Мілан), Альфонс Ареоля (Вест Гем), Бріс Самба (Ланс).

Захисники: Бенжамен Павар (Баварія), Жюль Кунде (Барселона), Тео Ернандес (Мілан), Дайот Упамекано (Баварія), Вільям Саліба (Арсенал), Ібраіма Конате (Ліверпуль), Веслі Фофана (Челсі).

Півзахисники: Адріан Рабьо (Ювентус), Орельєн Чуамені (Реал), Юссуф Фофана (Монако), Едуардо Камавінга (Реал), Жордан Верету (Марсель), Хефрен Тюрам (Ніцца).

Форварди: Олів'є Жиру (Мілан), Антуан Грізманн (Атлетіко), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Кінгслі Коман (Баварія), Маркус Тюрам (Боруссія Менхенгладбах), Мусса Діабі (Баєр), Рандаль Коло Муані (Айнтрахт).

Відзначимо, що Самба, Веслі Фофана та Хефрен Тюрам можуть дебютувати в збірній.