Найкращим голом Арсеналу у лютому став точний удар Олександра Зінченка в ворота Астон Вілли. Про це повідомляється на офіційному сайті "гармашів".

Гол Зінченка набрав 40% голосів. На другому місці удар Букайо Сака також у ворота Астон Вілли – 38%. Нагадаємо, тоді лондонці перемогли з рахунком 4:2.

🥇 40%

🥈 38%

🥉 13%



🗳️ The votes are in...



🏆 It was a close one in our February Goal of the Month 👇