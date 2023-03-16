Франция

Бразилець продовжить виступати за парижан.

Парі Сен-Жермен останнім часом велику увагу приділяє гравцям, які вже є в складі. З кимось клуб хоче подовжити співпрацю, а когось готовий відпустити.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, парижани майже домовились про новий контракт з Маркіньйосом.

Сторони узгодили більшість деталей та умов щодо угоди до 2027 року. Перемовини знаходяться на фінальній стадії.

В цьому бразилець відіграв 35 матчів, в яких він відзначився двома голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мессі може перейти в клуб із Саудівської Аравії, якщо зароблятиме більше Роналду.