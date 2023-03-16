Франция

Ультрас паризького клубу незадоволені Ліонелем.

Форварда ПСЖ Ліонеля Мессі збираються освистати фанати парижан під час матчу чемпіонату Франції проти Ренна, повідомляє Goal з посиланням на Mundo Deportivo.

Причина акції — Мессі не виправдовує очікувань клубу в Лізі чемпіонів. Зокрема, фанати незадоволені виступами аргентинця в матчах 1/8 фіналу змагань проти Баварії. І це на тлі величезної зарплатні аргентинської зірки.

Раніше повідомлялось, що рішення Мессі щодо нового контракту з клубом залежить від проєкту, який запропонує ПСЖ. На цей момент форвард не звертає уваги на інтерес із Саудівської Аравії. Також додається, що виліт ПСЖ із Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу від Баварії не пішов на користь переговорам.