Футболіст бажає залишитись в ПСЖ.
Серхіо Рамос, Getty Images
21 березня 2023, 22:26
ПСЖ бажає продовжити контракт із центральним захисником Серхіо Рамосом. Про це пише Marca.
Виступи 36-річного іспанця задовольняють тренерський штаб парижан та керівництво клубу.
Проте, через фінансовий fair-play та бажання пролонгувати угоду з Ліонелем Мессі, Рамосу запропонують менш вигідні для нього умови, ніж нинішні.
Пріоритет футболіста — і надалі захищати кольори "червоно-синіх". Перемовини з ним розпочнуться найближчим часом.
На рахунку Рамоса у цьому сезоні 1 гол та 1 гольовий пас у 35 матчах в усіх змаганнях. Його контракт триває до літа 2023 року.