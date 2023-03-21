Франция

Футболіст бажає залишитись в ПСЖ.

ПСЖ бажає продовжити контракт із центральним захисником Серхіо Рамосом. Про це пише Marca.

Виступи 36-річного іспанця задовольняють тренерський штаб парижан та керівництво клубу.

Проте, через фінансовий fair-play та бажання пролонгувати угоду з Ліонелем Мессі, Рамосу запропонують менш вигідні для нього умови, ніж нинішні.

Пріоритет футболіста — і надалі захищати кольори "червоно-синіх". Перемовини з ним розпочнуться найближчим часом.

На рахунку Рамоса у цьому сезоні 1 гол та 1 гольовий пас у 35 матчах в усіх змаганнях. Його контракт триває до літа 2023 року.