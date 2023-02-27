Аргентинський тренер отримав почесну нагороду.
Ліонель Скалоні, getty images
27 лютого 2023, 23:05
В рамках церемонії нагородження найкращих гравців та тренерів 2022 року за версією FIFA The Best визначився найкращий керманич.
Наставник збірної Аргентини Ліонель Скалоні в боротьбі за нагороду обійшов Хосепа Гвардіоли з Манчестер Сіті та Карло Анчелотті з Реала.
Зазначимо, що Ліонель Скалоні привів збірну Аргентини до перемоги у чемпіонаті світу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Еміліано Мартінес став найкращим голкіпером 2022 року FIFA The Best.