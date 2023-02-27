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Аргентинський тренер отримав почесну нагороду.

В рамках церемонії нагородження найкращих гравців та тренерів 2022 року за версією FIFA The Best визначився найкращий керманич.

Наставник збірної Аргентини Ліонель Скалоні в боротьбі за нагороду обійшов Хосепа Гвардіоли з Манчестер Сіті та Карло Анчелотті з Реала.

Зазначимо, що Ліонель Скалоні привів збірну Аргентини до перемоги у чемпіонаті світу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Еміліано Мартінес став найкращим голкіпером 2022 року FIFA The Best.