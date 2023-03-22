Конате — про Кіліана Мбаппе.
ІБРАЇМА КОНАТЕ, GETTY IMAGES
22 березня 2023, 14:30
Захисник французької національної команди Ібраїма Конате висловився щодо людських якостей Кіліана Мбаппе.
"Він молодий хлопець, який любить сміятися та веселитися. Він така сама людина, як і всі інші, і дуже хороша людина. Дехто може подумати, що він зарозумілий. Це питання мені часто ставили у моєму клубі та інших місцях. Але я відповідаю їм: "Ви збожеволіли? Він дуже добрий", — запевняє Конате.
Загалом в Мбаппе понад 60 матчів за збірну та 36 голів.