Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

До вашої уваги прес-конференція за участю виконувача обов'язків головного тренера збірної України.

Вже за кілька днів збірна України розпочне свій шлях у відбірному циклі Євро-2024 матчем проти Англії.

Сьогодні, 21 березня, національна команда провела своє перше тренування у Лондоні.

22 березня, о 14:30 за київським часом, відбудеться прес-конференція виконувача обов'язків головного тренера збірної України Руслана Ротаня.

Пропонуємо вам відео-трансляцію прес-конференції:

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.