Де і коли дивитись матч відбору до Євро-2024 Франція — Нідерланди.
Нідерланди - Франція, Getty Images
22 березня 2023, 15:10
У п'ятницю, 24 березня, збірна Франції на своїй території розпочне відбірковий цикл Євро-2024 матчем проти національної команди Нідерландів.
Гра пройде в Парижі на стадіоні Стад де Франс та розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Для Дідьє Дешама це буде ще одна можливість довести, що Франція найсильніша збірна Європи, а для Нідерландів починається нова (стара) глава, оскільки нещодавно їх очолив Рональд Куман.
Де дивитись матч Франція — Нідерланди
Відбірковий матч Євро-2024 у прямому ефірі покаже медіа-платформа MEGOGO.
Нагадаємо, матч Франція — Нідерланди відбудеться у п'ятницю, 24 березня, о 21:45 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.