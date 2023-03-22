Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Де і коли дивитись матч відбору до Євро-2024 Франція — Нідерланди.

У п'ятницю, 24 березня, збірна Франції на своїй території розпочне відбірковий цикл Євро-2024 матчем проти національної команди Нідерландів.

Гра пройде в Парижі на стадіоні Стад де Франс та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Для Дідьє Дешама це буде ще одна можливість довести, що Франція найсильніша збірна Європи, а для Нідерландів починається нова (стара) глава, оскільки нещодавно їх очолив Рональд Куман.

Де дивитись матч Франція — Нідерланди

Відбірковий матч Євро-2024 у прямому ефірі покаже медіа-платформа MEGOGO.

Нагадаємо, матч Франція — Нідерланди відбудеться у п'ятницю, 24 березня, о 21:45 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.