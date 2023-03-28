Марокканець отримав ушкодження у збірній.
Аззедін Унахі, Getty Images
28 березня 2023, 12:17
Півзахисник Марселя Аззедін Унахі може пропустити найближчі поєдинки "провансальців". Про це повідомляє L’Equipe.
За інформацією джерела, 22-річний марокканець зазнав пошкодження у розташуванні національної команди.
Футболіст може пропустити кілька тижнів через перелом пальця на нозі.
Нинішнього сезону Унахі провів 24 поєдинки, в яких забив один гол.
Свій найближчий матч Марсель проведе проти Монпельє. Гра відбудеться 31 березня, о 22:00 за київським часом.