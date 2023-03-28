Франция

Марокканець отримав ушкодження у збірній.

Півзахисник Марселя Аззедін Унахі може пропустити найближчі поєдинки "провансальців". Про це повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, 22-річний марокканець зазнав пошкодження у розташуванні національної команди.

Футболіст може пропустити кілька тижнів через перелом пальця на нозі.

Нинішнього сезону Унахі провів 24 поєдинки, в яких забив один гол.

Свій найближчий матч Марсель проведе проти Монпельє. Гра відбудеться 31 березня, о 22:00 за київським часом.