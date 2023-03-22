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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 21 березня.

Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до третього місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 20 березня:

Мірча Луческу найближчим часом може залишити посаду головного тренера Динамо Київ. 77-річний фахівець отримав пропозицію від французької Ніцци.

Микола Матвієнко підписав новий контракт з Шахтарем. Нова угода з 26-річним українцем розрахована до 31 грудня 2027 року.

Ілля Забарний залишив розташування збірної України. Захисник не встиг відновитись після травми.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.