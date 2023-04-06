Україна: Перша ліга

Містяни підписали захисника.

СК Полтава на своєму офіційному сайті оголосив про підписання досвідченого захисника Кирила Пасічника.

Пасічник — вихованець Дніпра, наразі футболісту 29 років. Він виступав у Казахстані за Астану, Окжетпес, Байтерек, Кизил-Жар.

Узимку 2017 Кирило виступав за узбецький футбольний клуб Бухара. А вже за рік повернувся до Казахстану, ставши гравцем Шахтаря з Караганди. За сезон переходить до Кирана.

У 2019 році футболіст повернувся до України і підписав контракт з ФК Ужгород. Влітку 2020 року став гравцем Скорука з Томаківки, з яким пройшов шлях від аматорського до професійного рівня. Цього сезону за ФК Скорук провів 9 ігор.

У складі СК Полтава Кирило Пасічник виступатиме під третім номером. Контракт розрахований до літа 2024 року.

Зазначимо, Полтава боротиметься за виживання в Першій лізі. Другу частину сезону вони почнуть матчем проти Буковини, поєдинок відбудеться 9 квітня.