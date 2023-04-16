Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу французької Ліги 1, що відбувся 15 квітня 2023 року, 22:00.

У рамках тридцять першого туру французької Ліги 1 напередодні відбулась дуже важлива гра в контексті визначення майбутнього чемпіона країни — Парі Сен-Жермен на власному полі приймав свого основного конкурента в боротьбі за збереження титулу в особі Ланса.

Звітна зустріч для команди Крістофа Галтьє розпочалась найліпшим чином, бо суперники отримали вилучення центрального півзахисника вже на 19 хвилині, після чого під завісу першого тайму господарі поля відзначились одразу тричі.

Із такою перевагою за рахунком не дивно, що "червоно-сині" після перерви давали пограти суперникам із м’ячем, а ті натомість відповіли черговим м’ячем Франковські в поточному сезоні з пенальті.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу ПСЖ — Ланс у французькій Лізі 1:

ПСЖ — Ланс 3:1

Голи: Мбаппе, 31, Вітінія, 37, Мессі, 40 – Франковські, 60 (з пенальті).

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Рамос, Маркіньос (Заїр-Емері, 88), Данило Перейра, Мендеш (Бернат, 77), Фабіан Руїс, Солер, Вітінья, Мессі, Мбаппе.

Ланс: Самба, Граді (Давид Кошта, 84), Данзо, Медіна, Мачадо (Айдара, 73), Франковські, Томассон (Сотока, 46), Фофана, Фюльжені (Онана, 46), Абдул-Самед, Опенда.

Абдул-Самед, 19.