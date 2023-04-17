Франция

Форвард ПСЖ та збірної Франції популярніший навіть за президента країни.

Нападник французького Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе продовжує оновлювати різноманітні рекорди результативності, останнім із яких стало звання найкращого бомбардира в історії клубу в рамках Ліги 1.

Подібні події завжди залишаються в полі зору уваги різноманітних статистичних ресурсів та організаторських комітетів, тож не дивно, що таке відоме видання, як журнал TIME, долучив 24-річного бомбардира до однієї зі своїх категорій для щорічного нагородження.

За підсумками 2022 року автор 56 голів та фіналіст чемпіонату світу в Катарі з трьома м’ячами у ворота Аргентини у вирішальній грі потрапив до переліку 100 найвпливовіших людей світу.

Що цікаво, так це те, що Мбаппе — єдиний представник своєї країни в цьому переліку, а видання дало йому лаконічну, але містку характеристику: "Більше ніж просто футбольний геній — жива казка про шлях до слави".

Кіліана при цьому долучили до категорії "Новатори", а до фінального списку зі 100 осіб потрапив і його партнер за ПСЖ — аргентинський нападник Ліонель Мессі.