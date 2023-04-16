На рахунку 24-річного француза 139 голів у складі парижан у чемпіонаті Франції.
Кіліан Мбаппе, ФК ПСЖ
16 квітня 2023, 09:38
ПСЖ у матчі 31 туру французької Ліги 1 на своєму полі обіграв Ланс (3:1).
У цьому матчі результативним ударом відзначився нападник парижан Кіліан Мбаппе.
За інформацією прес-служби клубу, для 24-річного француза це був 139 гол у Лізі 1 за ПСЖ, що дозволило йому стати найкращим бомбардиром в історії парижан у цьому турнірі.
Таким чином, Мбаппе побив рекорд Едінсона Кавані, на рахунку якого було 138 голів у чемпіонаті Франції. На третьому місці в даному рейтингу – Златан Ібрагімович – 113 голів.
Також Мбаппе став четвертим футболістом із топ-5 європейських ліг, якому вдалося забити 20 і більше голів цього сезону.
До француза таким досягненням відзначилися Ерлінг Голанд, Гаррі Кейн та Віктор Осімген.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ПСЖ — Ланс.