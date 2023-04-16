Франция

На рахунку 24-річного француза 139 голів у складі парижан у чемпіонаті Франції.

ПСЖ у матчі 31 туру французької Ліги 1 на своєму полі обіграв Ланс (3:1).

У цьому матчі результативним ударом відзначився нападник парижан Кіліан Мбаппе.

За інформацією прес-служби клубу, для 24-річного француза це був 139 гол у Лізі 1 за ПСЖ, що дозволило йому стати найкращим бомбардиром в історії парижан у цьому турнірі.

Таким чином, Мбаппе побив рекорд Едінсона Кавані, на рахунку якого було 138 голів у чемпіонаті Франції. На третьому місці в даному рейтингу – Златан Ібрагімович – 113 голів.

Також Мбаппе став четвертим футболістом із топ-5 європейських ліг, якому вдалося забити 20 і більше голів цього сезону.

До француза таким досягненням відзначилися Ерлінг Голанд, Гаррі Кейн та Віктор Осімген.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ПСЖ — Ланс.