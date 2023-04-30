Франция

Парижани напередодні програли у Лізі 1.

У рамках 33 раунду французької Ліги 1 ПСЖ у власних стінах поступився Лор'яну з рахунком 1:3.

З 20 хвилини ПСЖ грав у меншості після вилучення Ашрафа Хакімі, а гол від Мбаппе не змінив ситуацію на поле кардинально.

Відзначимо, що це повторення антирекорду "сучасного" ПСЖ. За останні 12 сезонів, коли ПСЖ керують катарські шейхи, клуб лише два рази програвав у чемпіонаті 5 і більше разів.

Ця поразка стала вже шостою в сезоні Ліги 1. До цього клуб програв Ліону, Ренну (2), Монако та Лансу.

Незважаючи на такі результати столичний клуб продовжує йти першим у таблиці чемпіонату, випереджаючи Марсель на 8 балів.