Франция

Слова голкіпера після неочікуваної поразки в чемпіонаті Франції.

Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма прокоментував поразку від Лор'яна в матчі чемпіонату Франції.

"Ми зазнали невдачі, але ще не зрозуміли, що пішло не так. Ми мали діяти набагато краще. Це величезне розчарування для наших уболівальників.

Ми залишаємося попереду у боротьбі за титул. Ми зберігаємо перевагу. Ми не повинні забивати собі голову цим, потрібно залишатись зосередженими до кінця чемпіонату та виграти цей титул.

ПСЖ у кризі? Абсолютно ні. Але ми злі й розчаровані. Ми хотіли провести хороший матч, але, на жаль, втратили надто багато очок вдома цього сезону", – сказав італієць.

Ця поразка стала вже шостою в сезоні Ліги 1. До цього клуб програв Ліону, Ренну (2), Монако та Лансу.

Попри такі результати столичний клуб продовжує йти першим у таблиці чемпіонату, випереджаючи Марсель на 8 балів.