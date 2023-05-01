Легендарний ексголкіпер не збирається покидати свою посаду.
ОЛІВЕР КАН, GETTY IMAGES
01 травня 2023, 10:40
Генеральний директор Баварії Олівер Кан зізнався, що не покине мюнхенський клуб. Після низки невдач клубу з'явилися чутки про звільнення легендарного ексголкіпера.
"Звичайно, я залишусь в Баварії наступного року", — цитує Кана твіттер Патріка Штрассера.
Нагадаємо, Олівер Кан наполіг на звільненні попереднього наставника команди Юліана Нагельсмана задля покращення результатів команди. Натомість Баварія з Томасом Тухелем спочатку вилетіла з Ліги чемпіонів та Кубка Німеччини, а потім втратила лідерство у Бундеслізі.
Раніше повідомлялось, що Румменіге прибув до розташування Баварії на тлі чуток про звільнення Кана.