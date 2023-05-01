Англія

Німець захоплюється роботою італійського фахівця.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував роботу екснаставника Шахтаря Роберто Де Дзербі в Брайтоні. Німець вважає, що італієць зробив неймовірний внесок в розвиток "чайок".

"Брайтон цими вихідними зіграв один із найкращих матчів, який я тільки бачив у своєму житті. Мушу сказати: "Роберто Де Дзербі — це вау".

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Вони позаду нас із двома матчами в запасі, Астон Вілла теж розвивається. Якщо ми обійдемо їх, то це вже буде успіх", — сказав Клопп для BBC.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Брайтон — Вулвергемптон.