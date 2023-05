Днями Парі Сен-Жермен відсторонив Ліонеля Мессі від команди. Один із найбагатших клубів світового футболу заборонив семиразовому володарю Золотого м’яча відвідувати тренування клубу та брати участь у матчах протягом двох тижнів. Вони також мають намір переглянути зарплату аргентинської суперзірки.

Це була реакція на рішення Мессі полетіти до Саудівської Аравії в понеділок, щоб відвідати рекламні заходи свого особистого спонсора Visit Saudi замість того, щоб тренуватися з командою. Для ПСЖ це було занадто після того, як минулими вихідними команда зазнала домашньої поразки від Лорьяна (1:3), у результаті чого парижани випереджають Марсель лише на п’ять очок в турнірній таблиці Ліги 1 за п’ять турів до завершення чемпіонату. Відзначалося, що між сторонами була домовленість про від'їзд аргентинця тільки в разі позитивного результату матчу з Лорьяном.

Мессі, безсумнівно, пропустить наступний матч проти Труа, який посідає 18-е місце, і неясно, чи буде він відстрочений на гру проти Аяччо наступного тижня. Таким чином, його команді, ймовірно, доведеться обходитися без аргентинця у вирішальних матчах на шляху до рекордного 11-го титулу Ліги 1.

У вівторок увечері високопосадовці ПСЖ наполягали на тому, що клуб повністю усвідомлює наслідки цього рішення, оскільки керівництво на чолі з президентом Qatar Sport Investment Насером Аль-Хелаїфі (QSI), було сповнено рішучості почати створювати культуру в ПСЖ, яка більше базується на колективі, а не на примхах окремих зірок. В останні роки клуб довго звинувачували в нездатності приборкати суперзіркових гравців, будь то Мессі, Неймар, Мбаппе чи інші.

Для Мессі та ПСЖ це майже напевно означати розставання після завершення його дворічної угоди. Наразі ЗМІ сватають футболіста у Саудівську Аравію, Інтер Маямі й в Барселону. Подейкують, що в Саудівській Аравії готують для Ліонеля найбільший контракт в історії футболу. Там він може заробити близько 400 мільйонів доларів за рік.

Також залишається загадкою, чи зіграє Мессі на наступному чемпіонаті світу. ЧС-2026 року пройде в Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці. Заявки на проведення Мундіалю 2030 року відкрилися в червні цього року, а переможець буде обраний на 74-му конгресі ФІФА у 2024 році.

Одними з претендентів на чемпіонату світу-2030 є спільна заявка Іспанії, Португалії та України. Але в березні цього року було оголошено, що Марокко замінив Україну та об’єднався з Іспанією та Португалією. У лютому 2023 року додалась спільна заявка Аргентини, Уругваю, Парагваю та Чилі. Очікувалося, що також приєднається заявка Саудівської Аравії, Єгипту та Греції. Використання кількох країн під час проведення ЧС пояснюється тим, що з 2026 року у фінальній частині турніру змагатиметься 48 команд.

"Заявка Південної Америки на 2030 рік дуже сильна", — вважає її координатор Фернандо Марін. "Регіон є генератором талантів, які проявляють себе в усьому світі. Крім того, на 100-річчя першого чемпіонату світу з футболу (в Уругваї в 1930 році) це було б доречним місцем".

Спільна заявка Південної Америки була вперше оприлюднена у 2017 році, коли тодішні одноклубники по Барселоні Луїс Суарес (Уругвай) і Ліонель Мессі (Аргентина) об'єдналися для просування своїх країн. Перед матчем між двома збірними Суарес був у формі Уругваю з номером 20 на своїй футболці, а Мессі – у формі Аргентини з номером 30.





Наступного року Марін сказав інформаційному агентству AFP: "Мессі приєднається до нас у цій ініціативі, і Суарес, звичайно. Ми сказали йому (Мессі) про наші цілі, і він відчуває, що це здійснимо. Він виявив велике бажання допомогти нам. Він точно буде прапороносцем на чемпіонаті світу".

Однак у травні минулого року сталася нова подія, коли Мессі, мабуть, найвидатніший і найвідоміший футболіст на планеті, підписав вигідну угоду про просування держави Саудівська Аравія.

Перше, що потрібно сказати, це те, що угода спрямована на сприяння туризму в цій країні, а не на саму заявку на чемпіонат світу з футболу 2030 року.

Проте національна мета Саудівської Аравії пов’язана навколо "Бачення 2030". В урядовій літературі це описується як "унікальний трансформаційний план економічних і соціальних реформ, який відкриває Саудівську Аравію для світу".

Таким чином, заявка на чемпіонат світу з футболу 2030 року, здається, тісно пов’язана із загальним баченням і просування туризму значною мірою сприяє цьому. Інші приклади включають державний фонд добробуту PIF, який вирішив придбати клуб англійської Прем’єр-ліги Ньюкасл, а також підтримав тур LIV Golf, а також 10-річну угоду на 650 мільйонів доларів щодо проведення перегонів Формули-1 і проведення боксерських змагань у важкій вазі 2019 року та бій між Ентоні Джошуа та Енді Руїсом.

Денніс Горак, посол Канади в Саудівській Аравії з 2015 по 2018 рік, пояснює The Athletic: "Все відкриття сфери розваг і спорту є великою частиною Vision 2030. З LIV Golf (фінансується Саудівською Аравією), а тепер і з цими різного роду спонсорство високого рівня. Наприклад, Мессі. Вони намагаються вивести це на інший рівень і зробити його більш глобальним. Репутація Саудівської Аравії в усьому світі потребує поліпшення, і мова йде про спробу ребрендингу країни".

Тривалість і умови угоди Мессі не розголошуються.

Раніше Daily Telegraph повідомляв, що Кріштіану Роналду відхилив пропозицію вартістю понад 5 мільйонів фунтів стерлінгів на рік щодо просування саудівського туризму, а джерела, близькі до переговорів, які побажали залишитися неназваними, щоб захистити ділові відносини, підтвердили це.

Однак численні джерела, знайомі з роботою послів у регіоні Перської затоки, які побажали залишитися неназваними, щоб запобігти наслідкам, повідомили The Athletic, що угода Мессі може коштувати у п’ять разів більше, ніж річний гонорар, який пропонували Роналду. Португалець пізніше підписав контракт із саудівським клубом Ан-Наср після скандального від'їзду з Манчестер Юнайтед.

Цифри, пов’язані з Мессі, стають більш правдивими, коли враховується, які кошти саудівські агентства влили в тур LIV Golf. Наприклад, Тайгер Вудс, як повідомляється, відхилив пропозицію, яка могла коштувати від 700 до 800 мільйонів доларів, щоб приєднатися до руху.

Представники Мессі заявили, що не можуть уточнити цифри через умови конфіденційності в угоді, тоді як уряд Саудівської Аравії не відповів на електронні листи від The Athletic.

Саудівці вперше просували аргентинця як свого туристичного посла країни під час поїздки до Джидди, курортного міста на Червоному морі.

"Це не перший його візит до королівства і не останній", — сказав Ахмед аль-Хатіб, міністр туризму Саудівської Аравії, у твіттері, і показав зустріч Мессі в міжнародному аеропорту імені короля Абдулазіза.

I am pleased to welcome Lionel Messi to Saudi Arabia We are excited for you to explore the treasures of the Red Sea, the Jeddah Season and our ancient history.

This is not his first visit to the Kingdom and it will not be the last! @VisitSaudiNow pic.twitter.com/RDfxFIRjrt