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Розповідаємо, чому останнім часом ім'я Ліонеля Мессі часто згадується в негативному світлі.

Днями Парі Сен-Жермен відсторонив Ліонеля Мессі від команди. Один із найбагатших клубів світового футболу заборонив семиразовому володарю Золотого м’яча відвідувати тренування клубу та брати участь у матчах протягом двох тижнів. Вони також мають намір переглянути зарплату аргентинської суперзірки.

Це була реакція на рішення Мессі полетіти до Саудівської Аравії в понеділок, щоб відвідати рекламні заходи свого особистого спонсора Visit Saudi замість того, щоб тренуватися з командою. Для ПСЖ це було занадто після того, як минулими вихідними команда зазнала домашньої поразки від Лорьяна (1:3), у результаті чого парижани випереджають Марсель лише на п’ять очок в турнірній таблиці Ліги 1 за п’ять турів до завершення чемпіонату. Відзначалося, що між сторонами була домовленість про від'їзд аргентинця тільки в разі позитивного результату матчу з Лорьяном.

Мессі, безсумнівно, пропустить наступний матч проти Труа, який посідає 18-е місце, і неясно, чи буде він відстрочений на гру проти Аяччо наступного тижня. Таким чином, його команді, ймовірно, доведеться обходитися без аргентинця у вирішальних матчах на шляху до рекордного 11-го титулу Ліги 1.

У вівторок увечері високопосадовці ПСЖ наполягали на тому, що клуб повністю усвідомлює наслідки цього рішення, оскільки керівництво на чолі з президентом Qatar Sport Investment Насером Аль-Хелаїфі (QSI), було сповнено рішучості почати створювати культуру в ПСЖ, яка більше базується на колективі, а не на примхах окремих зірок. В останні роки клуб довго звинувачували в нездатності приборкати суперзіркових гравців, будь то Мессі, Неймар, Мбаппе чи інші.

Для Мессі та ПСЖ це майже напевно означати розставання після завершення його дворічної угоди. Наразі ЗМІ сватають футболіста у Саудівську Аравію, Інтер Маямі й в Барселону. Подейкують, що в Саудівській Аравії готують для Ліонеля найбільший контракт в історії футболу. Там він може заробити близько 400 мільйонів доларів за рік.

Також залишається загадкою, чи зіграє Мессі на наступному чемпіонаті світу. ЧС-2026 року пройде в Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці. Заявки на проведення Мундіалю 2030 року відкрилися в червні цього року, а переможець буде обраний на 74-му конгресі ФІФА у 2024 році.

Одними з претендентів на чемпіонату світу-2030 є спільна заявка Іспанії, Португалії та України. Але в березні цього року було оголошено, що Марокко замінив Україну та об’єднався з Іспанією та Португалією. У лютому 2023 року додалась спільна заявка Аргентини, Уругваю, Парагваю та Чилі. Очікувалося, що також приєднається заявка Саудівської Аравії, Єгипту та Греції. Використання кількох країн під час проведення ЧС пояснюється тим, що з 2026 року у фінальній частині турніру змагатиметься 48 команд.

"Заявка Південної Америки на 2030 рік дуже сильна", — вважає її координатор Фернандо Марін. "Регіон є генератором талантів, які проявляють себе в усьому світі. Крім того, на 100-річчя першого чемпіонату світу з футболу (в Уругваї в 1930 році) це було б доречним місцем".

Спільна заявка Південної Америки була вперше оприлюднена у 2017 році, коли тодішні одноклубники по Барселоні Луїс Суарес (Уругвай) і Ліонель Мессі (Аргентина) об'єдналися для просування своїх країн. Перед матчем між двома збірними Суарес був у формі Уругваю з номером 20 на своїй футболці, а Мессі – у формі Аргентини з номером 30.





Наступного року Марін сказав інформаційному агентству AFP: "Мессі приєднається до нас у цій ініціативі, і Суарес, звичайно. Ми сказали йому (Мессі) про наші цілі, і він відчуває, що це здійснимо. Він виявив велике бажання допомогти нам. Він точно буде прапороносцем на чемпіонаті світу".

Однак у травні минулого року сталася нова подія, коли Мессі, мабуть, найвидатніший і найвідоміший футболіст на планеті, підписав вигідну угоду про просування держави Саудівська Аравія.

Перше, що потрібно сказати, це те, що угода спрямована на сприяння туризму в цій країні, а не на саму заявку на чемпіонат світу з футболу 2030 року.

Проте національна мета Саудівської Аравії пов’язана навколо "Бачення 2030". В урядовій літературі це описується як "унікальний трансформаційний план економічних і соціальних реформ, який відкриває Саудівську Аравію для світу".

Таким чином, заявка на чемпіонат світу з футболу 2030 року, здається, тісно пов’язана із загальним баченням і просування туризму значною мірою сприяє цьому. Інші приклади включають державний фонд добробуту PIF, який вирішив придбати клуб англійської Прем’єр-ліги Ньюкасл, а також підтримав тур LIV Golf, а також 10-річну угоду на 650 мільйонів доларів щодо проведення перегонів Формули-1 і проведення боксерських змагань у важкій вазі 2019 року та бій між Ентоні Джошуа та Енді Руїсом.

Денніс Горак, посол Канади в Саудівській Аравії з 2015 по 2018 рік, пояснює The Athletic: "Все відкриття сфери розваг і спорту є великою частиною Vision 2030. З LIV Golf (фінансується Саудівською Аравією), а тепер і з цими різного роду спонсорство високого рівня. Наприклад, Мессі. Вони намагаються вивести це на інший рівень і зробити його більш глобальним. Репутація Саудівської Аравії в усьому світі потребує поліпшення, і мова йде про спробу ребрендингу країни".

Тривалість і умови угоди Мессі не розголошуються.

Раніше Daily Telegraph повідомляв, що Кріштіану Роналду відхилив пропозицію вартістю понад 5 мільйонів фунтів стерлінгів на рік щодо просування саудівського туризму, а джерела, близькі до переговорів, які побажали залишитися неназваними, щоб захистити ділові відносини, підтвердили це.

Однак численні джерела, знайомі з роботою послів у регіоні Перської затоки, які побажали залишитися неназваними, щоб запобігти наслідкам, повідомили The Athletic, що угода Мессі може коштувати у п’ять разів більше, ніж річний гонорар, який пропонували Роналду. Португалець пізніше підписав контракт із саудівським клубом Ан-Наср після скандального від'їзду з Манчестер Юнайтед.

Цифри, пов’язані з Мессі, стають більш правдивими, коли враховується, які кошти саудівські агентства влили в тур LIV Golf. Наприклад, Тайгер Вудс, як повідомляється, відхилив пропозицію, яка могла коштувати від 700 до 800 мільйонів доларів, щоб приєднатися до руху.

Представники Мессі заявили, що не можуть уточнити цифри через умови конфіденційності в угоді, тоді як уряд Саудівської Аравії не відповів на електронні листи від The Athletic.

Саудівці вперше просували аргентинця як свого туристичного посла країни під час поїздки до Джидди, курортного міста на Червоному морі.

"Це не перший його візит до королівства і не останній", — сказав Ахмед аль-Хатіб, міністр туризму Саудівської Аравії, у твіттері, і показав зустріч Мессі в міжнародному аеропорту імені короля Абдулазіза.

I am pleased to welcome Lionel Messi to Saudi Arabia We are excited for you to explore the treasures of the Red Sea, the Jeddah Season and our ancient history.

This is not his first visit to the Kingdom and it will not be the last! @VisitSaudiNow pic.twitter.com/RDfxFIRjrt — Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) May 9, 2022

Пізніше Мессі опублікував своє фото на яхті, спостерігаючи за саудівським заходом сонця.

"Відкриваючи Червоне море #VisitSaudi", — йдеться в підписі в Instagram, де на Мессі підписалося понад 370 мільйонів людей. Публікація була позначена як "оплачуване партнерство" з Visit Saudi, яка є дочірньою компанією Управління туризму Саудівської Аравії.

Пізніше Мессі приєднався до принцеси Хайфи Аль-Сауд, помічника міністра туризму, під час екскурсії старою Джиддою.

"Я рада, що він був зачарований спадщиною та красою країни", — написала принцеса Хайфа у Twitter.

На веб-сайті Visit Saudi тепер є цільова сторінка Мессі: "Ліонель Мессі хоче, щоб ви розкрили свого внутрішнього шукача гострих відчуттів і розкрили неймовірне. Незалежно від того, подорожуєте ви або просто пробудити щось нове в собі, Саудівська Аравія задовольняє з усіх боків. Так чого ви чекаєте? Плануйте свою пригоду зараз!".

Команда підтримки Мессі відмовилася коментувати, чи може позиція просування Саудівської Аравії суперечити спробам його власної країни організувати чемпіонат світу в 2030 році, так само як вони відмовилися коментувати, скільки разів він відвідає Саудівську Аравію в рамках своєї угоди про просування туризму.

Як виявилося, є сумніви щодо того, чи Саудівська Аравія справді виконає та офіційно оформить свою заявку, через побоювання, що участь Марокко в заявці Іспанії/Португалії може позбавити голосів у виборчому блоці Близького Сходу/Північної Африки. Таким чином, зараз є деякі припущення, що Саудівська Аравія може почекати до 2034 року, але робота Мессі щодо прикрашання іміджу королівства залишається ключовою.

Відносини Саудівської Аравії з ФІФА також були підірвані, коли світовий керівний орган відмовився від запропонованого спонсорства Visit Saudi для чемпіонату світу з футболу серед жінок цього літа після протестів з боку приймаючих країн Австралії та Нової Зеландії, а також жінок-футболісток.

У грудні представники Мессі не були готові коментувати його готовність отримати великий чек від штату, який був пов'язаний із порушеннями прав людини, включаючи вбивство дисидента, журналіста Washington Post Джамаля Хашоггі, а також репресії проти активістів із захисту прав жінок, ЛГБТ і тих, хто виступає проти правління принца Мохаммеда бін Салмана (MBS).

У 2021 році гуманітарна організація ЮНІСЕФ повідомила, що понад 10 000 дітей було вбито після участі коаліції під проводом Саудівської Аравії в конфлікті в сусідньому Ємені. Мессі залишається "послом доброї волі" ЮНІСЕФ, і він обіймає цю посаду з 2010 року. Представники Мессі та ЮНІСЕФ відмовилися коментувати цей очевидний конфлікт.

Нещодавно Мессі підписав угоду на 20 мільйонів доларів для просування фірми Socios, що займається розробкою криптофан-токенів, а також є обличчям гри Sorare на платформі NFT. Він також уклав спонсорські угоди з Adidas, Pepsi, Budweiser, Ooredoo, Pro Evolution Soccer, Louis Vuitton, ізраїльською компанією Orcam, Dubai Expo 2020, його власним шоу Cirque du Soleil і китайською молочною компанією Mengniu.

У травні бізнес-сайт Forbes оцінив, що Мессі за минулий рік заробив понад 120 мільйонів доларів.

Халід Аль-Джабрі є саудівцем, чиї брати і сестри Сара та Омар зараз у в'язниці. В інтерв’ю The Athletic він стверджував, що його двоє братів і сестер використовують як "розмінну монету", щоб чинити тиск на їхнього батька, доктора Саада Альджабрі, колишнього провідного офіцера розвідки Саудівської Аравії.

Він каже: "MBS намагається нормалізувати ситуацію в країні, і роль посла Мессі сприяє цьому".

"Коли я навчався в медичній школі, ми збиралися разом, щоб подивитися на нього. Він майже бог у футбольних термінах. Завдяки цій угоді вони зірвали джекпот".

У 2012 році Мессі вперше відвідав Саудівську Аравію.

Коли його літак приземлився, фанфари та супровід безпеки були настільки інтенсивними, що озброєні охоронці, які пасли його крізь натовп, випадково направили ствол рушниці в обличчя Мессі.

Відтоді стосунки стали більш затишними, і багато в чому це пов’язано з цікавою особою на ім’я Туркі Аль-Шейх.



Мессі прибув до Саудівської Аравії в 2012 році, фото — Getty Images



Аль-Шейх є головою Головного управління розваг Саудівської Аравії, яке має на меті сприяти соціальному та економічному розвитку країни.

У травні 2020 року Мессі надіслав повідомлення Аль-Шейху, який є видатним політиком Саудівської Аравії, а також власником іспанського футбольного клубу Ла Ліги Альмерія. Приводом стало змагання Аль-Шейха у благодійному футбольному матчі PlayStation проти Сауда Аль-Сувайлема, колишнього президента саудівського футбольного клубу Ан-Наср.

Мессі був одним із знаменитостей, які надсилали повідомлення про гру, спрямовану на збір коштів для нужденних у Саудівській Аравії. Також в цьому списку Дієго Марадона, колишні бразильські зірки Кафу, Роберто Карлос і Роналдіньо, італійський захисник Леонардо Бонуччі та колишній гравець голландської збірної Патрік Клюйверт.

A video of unstable #MBS aid @turki_alshikh breaking a TV with video game controller. This is how #Saudi Monarchy conducts its policy with support of unstable @SecPompeo pic.twitter.com/NI1w5TSu7t — Ali AlAhmed (@AliAlAhmed_en) May 23, 2020

На цьому відео Аль-Шейх може здатися дитиною-переростком, який кидає джойстик у телевізор. Але, на думку багатьох жителів Саудівської Аравії, він є одним із найвпливовіших людей у королівстві.

Взяти, наприклад, розповідь Хашоггі, дисидента, якого жорстоко вбили в Стамбулі в 2018 році. Згідно зі звітом розвідки США, MBS вважається відповідальним за схвалення операції, у результаті якої було вбито Хашоггі. Бін Салман описує висновки як помилкові.

В інтерв’ю Newsweek, записаному перед його смертю, але опублікованому після вбивства, Хашоггі сказав, що у MBS "немає політичних радників, крім Туркі аль-Шейха та Сауда аль-Кахтані". Він додав: "Вони — бандити. Люди їх бояться. Туркі аль-Шейх відповідає за спорт, і, подейкують, у нього є кілька мільярдів, які він може витратити на спорт і молодь".

Аль-Кахтані керував медіа-операціями та пропагандою для MBS, а звіти американської розвідки раніше пов’язували його зі змовою, у результаті якої було вбито Хашоггі. У 2019 році саудівський суд зняв звинувачення з Аль-Кахтані.

Тим часом Аль-Шейх є колишнім охоронцем MBS, який настільки подружився з наслідним принцом, що йому дозволили керувати Спортивною комісією Саудівської Аравії. Раніше New York Times повідомляла, що Аль-Шейх зіграв "ключову роль", коли MBS затримала сотні найбагатших бізнесменів Саудівської Аравії в готелі Ritz-Carlton під час допитів, які були оформлені як спроба приборкати корупцію.

Керуючи Спортивною комісією Саудівської Аравії, Аль-Шейх відповідав за організацію матчу між Бразилією та Аргентиною в 2019 році. А його футбольний клуб Альмерія опублікував у соцмережах ролик, на якому Мессі та Аль-Шейх обіймаються в тунелі перед матчем із підписом: "два леви".

Мессі також публічно привітав Аль-Шейха з його 40-річчям, а раніше він відвідував будинок політика в Ер-Ріяді з іншими аргентинськими гравцями.

У рамках своєї ролі голови Головного управління розваг Аль-Шейх забезпечив для Мессі рекламу сезону Ер-Ріяда на 2022 рік (фестиваль розваг) на рекламних щитах, які з’явилися в Лондоні, Дубаї та Ньюкаслі. Також в Мережі є одне відео, на якому Мессі рекламує сезон Ер-Ріяда у формі ПСЖ.

Це особливо цікаво, оскільки протягом тривалого часу відносини між Саудівською Аравією та Катаром (країною, пов’язаною з ПСЖ) були напруженими через блокаду Катару його сусідами. Аль-Шейх був у центрі нападів на Катар, оскільки він навіть запропонував у Твіттері одного разу перенести минулорічний чемпіонат світу до Англії чи США, якщо Катар буде визнано винним у порушенні етики.

Проте контракт Мессі з ПСЖ дозволяє йому погоджувати будь-які комерційні угоди, які йому заманеться, і минулого року відбулося потепління у відносинах між Саудівською Аравією та Катаром настільки, що MBS і емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані сиділи за одним столом.

Халід Аль-Джабрі, чиї брат і сестра залишаються у в'язниці, сказав The Athletic: "Я не проти, щоб такі гравці, як Мессі, грали в Саудівській Аравії. Я не думаю, що саудівські вболівальники повинні бути позбавлені цієї можливості лише через звірства, вчинені тими, хто керує країною. Що мене турбує, так це Мессі, людина, яка робить себе знаряддям саудівської спортивної боротьби. Він продався дияволу!".

Теплого листопадового вечора в Досі Мессі було обрано для участі у передматчевій прес-конференції напередодні першого матчу групи С між країною, яку він представляє на полі, та штатом, який використовує його зображення під час гри.

На телеекранах у місті катарське телебачення транслювало рекламні ролики Мессі про поїздки до Саудівської Аравії. Мессі відповів на більше десятка запитань, і жодне з південноамериканських чи аравійських ЗМІ не було зосереджено на його угоді з просування Саудівської Аравії.

Надії Саудівської Аравії на тісніші зв’язки з ФІФА знову виникли, коли MBS сидів поруч з Інфантіно на першому матчі чемпіонату світу з футболу. Цю пару також бачили разом на Балі на саміті G20. Раніше вони також дивилися разом боксерські поєдинки.

У розмовах із видатними діячами Аргентини проступає м’яка стурбованість щодо критики Мессі. Відповідаючи на запитання, чи здається вам дивним, що Мессі допомагає поправити імідж суперника за право проведення чемпіонату світу 2030 року? Його колишній напарник по збірній Максі Родрігес сказав: "Так, чесно, але добре… ви не знаєте, як це закінчиться. Ви хочете, щоб чемпіонат світу був у вашому дворі. Але є багато, що потрібно зробити, тому що нелегко бути господарем чемпіонату світу. Подивимося, що буде, коли оберуть господаря турніру. Як аргентинець, я хотів би бачити Мундіаль в нашій країні".

Фернандо Марін, координатор південноамериканської спільної заявки за участю Аргентини, сказав: "Мессі має унікальну силу на полі та поза ним. Він сам по собі є дуже потужним брендом. Він бренд футболу в цілому. Він стане фундаментальною частиною південноамериканської заявки на 2030 рік".

Він, здається, також є фундаментальною частиною амбіцій їхніх суперників. Це напевно зашкодить його кар'єрі в клубі та збірній...

За матеріалами The Athletic