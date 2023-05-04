Англія

Футболіст висловився про свій рекорд в АПЛ.

Нападник Ман Сіті Ерлінг Голанд прокоментував свій рекорд за кількістю забитих голів за один сезон в Прем'єр-лізі.

"Це особлива ніч і відмінний момент. Я дуже щасливий і гордий. Я не знаю, що ще сказати. Звичайно, я знав про рекорд.

Ми намагалися створити гольові моменти, і це було нелегко, тому що вони добре захищалися. Було складно в першому таймі, але потім моменти з'явилися. Я не можу більше думати про ці рекорди, інакше збожеволію", — наводить слова Голанда BBC.

Голанд став абсолютним рекордсменом Прем'єр-ліги за кількістю забитих голів за один сезон, перевершивши досягнення Енді Коула (34 голи у сезоні-1993/94) та Алана Ширера (34 голи у сезоні-1994/95).