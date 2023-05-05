Франция

Коуч парижан — про скандальний епізод з Лео Мессі.

Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє прокоментував усунення Мессі від тренувань з командою та ігор.

"На початку тижня керівництво повідомило мене про рішення усунути Лео. Коли мені повідомили про рішення, я взяв на себе зобов'язання не коментувати його.

Я співробітник клубу, рішення ухвалене, я його не коментую. Мені не треба було ухвалювати рішення. Мене про нього поінформували, і я підкоряюся.

Коли Лео повернеться, побачимо, що буде. Обговорюватимуться з усім клубом, а також з Лео, найбільш зацікавленою стороною", — сказав тренер.

Нагадаємо, Мессі полетів до Саудівської Аравії відразу після поразки Лорьяну. Тим часом ПСЖ відсторонив аргентинця на два тижні. Своєю чергою, 35-річний аргентинець розглядає можливість дострокового розірвання контракту з парижанами упродовж наступних десяти днів.