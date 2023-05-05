Аргентинець пояснив свої дії.
Ліонель Мессі, getty images
05 травня 2023, 18:35
Нападник Парі Сен-Жермен Ліонель Мессі розповів, що сталось насправді, та попросив вибачення за те, що трапилось.
"Думав, що у нас, як завжди, буде вихідний після гри. Я організував цю поїздку, і я не міг її скасувати, бо вже скасовував її раніше
Я прошу вибачення у своїх одноклубників і чекаю, що клуб вирішить щодо цієї ситуації", — наводить слова Мессі Фабріціо Романо.
Тим часом ПСЖ відсторонив аргентинця на два тижні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мессі точно залишить ПСЖ найближчого літа, а в Саудівській Аравії для нього готують найбільший контракт в історії футболу.