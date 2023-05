Нападник Парі Сен-Жермен Ліонель Мессі розповів, що сталось насправді, та попросив вибачення за те, що трапилось.

"Думав, що у нас, як завжди, буде вихідний після гри. Я організував цю поїздку, і я не міг її скасувати, бо вже скасовував її раніше

Я прошу вибачення у своїх одноклубників і чекаю, що клуб вирішить щодо цієї ситуації", — наводить слова Мессі Фабріціо Романо.

Leo Messi statement 🚨🇦🇷 #Messi



“I thought we were going to have a day off after the game as always. I had this trip organized and I couldn't cancel it. I had already canceled it before…”.



“I apologize to my teammates and I'm waiting for what the club wants to do with me”. pic.twitter.com/GBuarEgwSl