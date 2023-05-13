Франция

Захисник бажає знов виступати в Ла Лізі.

Захисник Парі Сен-Жермен Ашраф Хакімі мріє про повернення в мадридський Реал, повідомляє видання L`Equipe.

Стверджується, що у французькому клубі є деякі люди, які незадоволені марокканцем через інцидент зі зґвалтуванням та слабкими виступами після чемпіонату світу.

Зазначимо, що в цьому сезоні правий захисник провів 37 матчів, в яких відзначився чотирма голами та п'ятьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ПСЖ "забронював" від літнього трансферу сімох футболістів.