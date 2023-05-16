Франция

Нова угода з футболістом буде розрахована до кінця наступного сезону.

Захисник ПСЖ Серхіо Рамос може продовжити свої виступи у складі паризького клубу. Про це повідомляє Le Parisien.

За інформацією джерела, керівництво парижан вирішило продовжити контракт із 37-річним іспанцем. Рішення було не швидке і зайняло кілька місяців.

Нова угода з футболістом буде розрахована до кінця наступного сезону.

Цього сезону Рамос провів 42 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.