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Іспанський захисник потрібен клубу з Саудівської Аравії.

Захисник Серхіо Рамос розглядає варіанти продовження кар'єри вже після завершення цього сезону.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, іспанський захисник отримав спокусливу пропозицію від Аль-Хіляля.

Стверджується, що клуб з Саудівської Аравії готовий платити 37-річному футболісту 30 мільйонів євро на рік.

На рахунку Рамоса у цьому сезоні гол та гольовий пас у 35 матчах в усіх змаганнях. Його контракт триває до літа 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Парі Сен-Жермен запропонує Рамосу контракт із пониженою зарплатою.