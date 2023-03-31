Іспанський захисник потрібен клубу з Саудівської Аравії.
Серхіо Рамос, getty images
31 березня 2023, 00:11
Захисник Серхіо Рамос розглядає варіанти продовження кар'єри вже після завершення цього сезону.
Як повідомляє видання Mundo Deportivo, іспанський захисник отримав спокусливу пропозицію від Аль-Хіляля.
Стверджується, що клуб з Саудівської Аравії готовий платити 37-річному футболісту 30 мільйонів євро на рік.
На рахунку Рамоса у цьому сезоні гол та гольовий пас у 35 матчах в усіх змаганнях. Його контракт триває до літа 2023 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Парі Сен-Жермен запропонує Рамосу контракт із пониженою зарплатою.