Франция

Іспанець перетнув неймовірну позначку.

У 34-му турі Ліги 1 ПСЖ на виїзді обіграв Труа (3:1) та наблизився до чемпіонського титулу. Весь матч у складі парижан відіграв іспанський захисник Серхіо Рамос, для якого цей поєдинок став 1000-им у професійній кар'єрі.

Sergio Ramos está disputando el partido número 1000 de su carrera. 🔝 pic.twitter.com/487swg7aBf — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) May 7, 2023

1000 матчів в кар'єрі Серхіо Рамоса:

- 671 за Реал;

-180 за збірну Іспанії;

- 54 за ПСЖ;

- 50 за Севілью;

- 31 за Севілью Б;

- 7 за збірну Іспанії U-19;

- 6 за збірну Іспанії U -21;

- 1 – за збірну Іспанії U-17.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ поки не пропонуватиме Рамосу новий контракт.