Іспанець перетнув неймовірну позначку.
СЕРХІО РАМОС, GETTY IMAGES
08 травня 2023, 10:59
У 34-му турі Ліги 1 ПСЖ на виїзді обіграв Труа (3:1) та наблизився до чемпіонського титулу. Весь матч у складі парижан відіграв іспанський захисник Серхіо Рамос, для якого цей поєдинок став 1000-им у професійній кар'єрі.
1000 матчів в кар'єрі Серхіо Рамоса:
- 671 за Реал;
-180 за збірну Іспанії;
- 54 за ПСЖ;
- 50 за Севілью;
- 31 за Севілью Б;
- 7 за збірну Іспанії U-19;
- 6 за збірну Іспанії U -21;
- 1 – за збірну Іспанії U-17.
Раніше повідомлялось, що ПСЖ поки не пропонуватиме Рамосу новий контракт.