Франция

Команда Руслана Маліновського може змінити наставника у міжсезоння.

Головний тренер Марселя Ігор Тудор може залишити французьку команду після цього сезону. Про це повідомляє SportItalia.

За інформацією джерела, альтернативний варіант розвитку подій дуже малоймовірний. Конкретних причин такого рішення 45-річного хорвата не називають.

Деякі італійські ЗМІ стверджують, що Тудор вже веде переговори з одним із топ-клубів Серії А. Можливо це Наполі, де невідома доля Лучано Спаллетті, а також Ювентус, який розглядає можливість заміни Массіміліано Аллегрі.

Нагадаємо, Тудор очолив Марсель минулого літа. За два тури до фінішу Марсель посідає третє місце у Лізі 1 і вже гарантував собі місце у кваліфікації Ліги чемпіонів. Також "провансальці" можуть бути другими — до Ланса п'ять очок.

Свій наступний матч Марсель проведе проти Бреста. Гра відбудеться завтра, 27 травня, о 22:00 за київським часом.