Італія

Іспанець може замінити Лучано Спаллетті.

Колишній головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке може очолити Наполі. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 53-річний іспанець зацікавлений у роботі із новоспеченими чемпіонами італійської Серії А.

Зазначається, що Енріке подобається Італія, і він часто приїжджає до країни для проведення відпусток. Також він вважає, що його тренерська кар'єра в Італії з Ромою була дуже швидкою.

Наразі доля Лучано Спаллетті на тренерському містку "неаполітанців" невідома, але зазначається, що президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс розглядає кілька кандидатів на його можливу заміну.

Раніше повідомлялося, що Спаллетті має конфлікт із президентом Наполі після продовження контракту.