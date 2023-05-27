Франция

Руслан Маліновський оцінив свою гру у складі французської команди.

Півзахисник збірної України та Марселя Руслан Маліновський прокоментував свої виступи у складі "провансальців".

"Були тактичні елементи, в які потрібно було інтегруватися, і я мало грав протягом шести місяців в Аталанті. Мені трохи не вистачало ритму, не вистачало зв'язку з іншими гравцями. Можливо, я надто тиснув на себе.

Але Марсель – це великий клуб, а перемагати одразу нелегко. Я можу грати краще, це очевидно. Але я поки що відіграв тут чотири місяці. Думаю, що наступного сезону, з повною підготовкою та повною впевненістю я зіграю краще.

Марсель міг виступити краще і, звісно, є розчарування. Ми втратили кілька очок, які не мали втрачати. Але торік 72 очок вистачило, щоби стати другими. Зараз у нас уже 73 очки за два матчі до кінця. Ми хочемо набрати ще більше”, — наводить слова Маліновського France 24.

Нинішнього сезону Маліновський провів 21 матч, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Після 36 турів Марсель набрав 73 очки та посідає третє місце у турнірній таблиці Ліги 1, відстаючи від Ланса на п'ять балів.