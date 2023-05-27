Франция

Обидва українці залишилися поза стартовими складами на матчі передостаннього туру французького чемпіонату.

Сьогодні, 27 травня, пройдуть матчі передостаннього 37 туру французької Ліги 1, у яких Марсель зіграє проти Бреста, а Страсбур протистоятиме ПСЖ.

Тренерські штаби команд вже визначилися зі стартовими складами на матчі і, на жаль, обидва українські футболісти Руслан Маліновський з Марселя та Едуард Соболь зі Страсбура залишилися на лавках запасних.

Для Марселя це черговий важливий матч у битві за єврокубки. "Провансальці", яких може залишити Ігор Тудор, продовжують боротьбу з Лансом за друге місце у Лізі 1. Між командами п'ять очок і позаду команда українця.

У той же час, Страсбур веде боротьбу за виживання в елітному дивізіоні чемпіонату Франції. Для гарантованого місця в Лізі 1 на наступний сезон Страсбуру потрібно перемогти або зіграти внічию.

Також додамо, що в цьому турі може вирішитись доля чемпіонського титулу в Лізі 1, де ПСЖ достатньо набрати одне очко, щоб достроково оформити чемпіонство.

Усі матчі передостаннього туру розпочнуться о 22:00 за київським часом.